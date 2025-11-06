Shopping da 900 euro alla Nike del Mantova Village ma senza pagare: denunciato

BAGNOLO SAN VITO Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Bagnolo San Vito, durante un normale controllo del territorio svolto presso l’outlet “Mantova Village”, notavano un soggetto che, al passaggio dei militari, cercava di nascondersi tra le auto in sosta. Insospettiti da tale comportamento, i Carabinieri decidevano di operare un controllo.
Tra i veicoli in sosta i Carabinieri rinvenivano alcune buste contenenti capi di abbigliamento. I successivi controlli permettevano agli investigatori di appurare che la merce rinvenuta era stata asportata poco prima dallo store “Nike”, per un valore di 900 euro.
I capi di abbigliamento venivano restituiti al gestore del negozio, mentre il soggetto fermato, un 45enne marocchino, veniva deferito alla Procura della Repubblica poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato.
Il soggetto veniva inoltre denunciato per l’inottemperanza all’ordine di allontanamento dallo Stato Italiano notificatigli dal Questore di Mantova.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza degli interessati dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.