MANTOVA – Un sostanzioso contributo è stato versato dal Comune all’Aspef per la gestione del Centro di aggregazione giovanile di viale Lombardia a Lunetta. Nell’ambito delle offerte socio-educative di prevenzione del disagio e di promozione del benessere, l’amministrazione di via Roma ha stanziato 200mila euro a favore della propria azienda speciale, che già da due anni gestisce anche il chiosco di piazza Unione Europea, “bar bianco” per minorenni ove non vengono somministrate bevande alcoliche.