Calcio 2a Categoria – Buscoldo, Fido fissa il traguardo: “La parte sinistra della classifica”

Buscoldo Nuova avventura in panchina per Giuseppe Fido, chiamato a guidare il Buscoldo, neopromosso in Seconda Categoria. Il tecnico raccoglie l’eredità di Alessandro Tinazzo, passato al Soave insieme al bomber Perlini, e si prepara ad affrontare una stagione nella quale l’obiettivo sarà quello di consolidare la categoria senza rinunciare a qualche ambizione. Fido arriva dall’esperienza al Borgo Virgilio, dove nella scorsa stagione era stato poi sostituito da Alberto Garavaldi, oggi alla guida della Serenissima. «Conosco fin troppo bene Alessandro Tinazzo – spiega Fido – e conosco anche molti dei giocatori che andrò ad allenare. Sicuramente troverò un ambiente ideale per lavorare. La campagna acquisti portata avanti dal direttore sportivo Melillo mi soddisfa e ritengo che il gruppo sia di buon livello. L’obiettivo è disputare un campionato tranquillo, restando nella parte sinistra della classifica e lontani dalla zona pericolosa. Personalmente poi, mi piacerebbe riuscire a lottare per un posto nei play off: sarebbe un risultato davvero importante». La preparazione prenderà il via il 17 agosto, quando i neroverdi inizieranno a gettare le basi della nuova stagione.