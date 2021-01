Sicurezza in campo durante il mercato

MANTOVA Il Comune di Mantova, per il controllo del rispetto del distanziamento sociale durante lo svolgimento del mercato settimanale e di quelli rionali, da oggi, si avvarrà anche di personale specializzato in materia di sicurezza che in passato veniva utilizzato in occasione di concerti e manifestazioni. Detto personale, dopo un periodo di affiancamento, sostituirà gli operatori della protezione civile, che così verranno concentrati su tutta una serie di altre attività connesse all’emergenza epidemiologica in atto.

Gli operatori della sicurezza, della società CCT SECURITY, circa una decina, sono stati messi a disposizione da Aster srl a costo zero per l’amministrazione. Durante il servizio indosseranno una pettorina che li renderà facilmente riconoscibile.

Il loro compito è quello di controllare che venga rispettato il distanziamento e le altre norme, come l’utilizzo dell’igienizzante per le mani e, in caso di inosservanza, richiamano le persone al rispetto delle regole. Non avendo compiti sanzionatori, in caso di necessità, si avvarranno dell’ausilio delle forze dell’ordine.

L’Assessore Iacopo Rebecchi: “La presenza di queste nuove figure contribuirà certamente a garantire le condizioni di sicurezza per il contrasto al contagio da COVID e consentirà di impiegare su altri importanti fronti di assistenza ai cittadini connessi all’emergenza epidemiologica i volontari della Protezione Civile, che ringrazio per la disponibilità e professionalità che dimostrano ogni giorno”. Un ringraziamento anche ad Aster che ha messo a disposizione ulteriore risorse umane per consentire il regolare svolgimento delle attività mercatali, ha aggiunto Rebecchi.