Vaccino antinfluenzale spray gratuito per i bambini e i ragazzi dai 2 ai 18 anni domenica a Grazie

MANTOVA Un Open Day speciale, quello che si svolgerà domenica 31 gennaio, dedicato a quella fascia della popolazione che al momento non può ricevere il vaccino anti Covid (in quanto indicato solo per gli over 16/18 anni) e che con questa iniziativa sarà almeno al riparo dal virus influenzale.

Su indicazione di Regione Lombardia, in collaborazione con ATS della Val Padana e grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale di Curtatone, il personale di ASST Mantova somministrerà il vaccino, che consiste nell’erogazione di uno spray nasale, al punto tamponi allestito alle Grazie di Curtatone.

È previsto l’accesso libero dalle 9 alle 13.30 e dalle 14 alle 16, senza necessità di prenotazione.

“Un vaccino importante – spiega Antonietta Giardino, responsabile della struttura Vaccinazioni di ASST Mantova – poco invasivo e molto efficace che consentirà ai più piccoli di affrontare un’eventuale ondata influenzale. Per ora il virus non si è ancora manifestato, ma occorre prevenirlo”.

“Continuare a vaccinarsi non solo è importante, ma è fortemente raccomandato – dichiara Antonio Piro, direttore dell’Unità Operativa Complessa Prevenzione nelle Comunità di ATS della Val Padana – e per questo motivo rivolgiamo un appello alle famiglie con figli affinché aderiscano; il fatto che la sindrome influenzale classica non si sia ancora manifestata, consente peraltro di prolungare la campagna vaccinale consentendone la piena efficacia. Riteniamo fondamentale proseguire nell’offerta della somministrazione del vaccino – continua Piro – soprattutto in soggetti giovani che tendono in genere ad essere i più colpiti e frequentemente veicolo di diffusione del virus, anche nel contesto familiare; infatti, la protezione vaccinale in questa fascia d’età difende non solo loro, ma anche la comunità in generale, tanto più nelle prossime settimane, con la recente riapertura delle scuole superiori e la didattica in presenza”.