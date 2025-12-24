Sicurezza rafforzata a Mantova: in centro la pattuglia in uniforme storica

Mantova sempre più sicura.

Continuano giornalmente i servizi straordinari di controllo del territorio svolti dai Carabinieri di Mantova, nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi.

Oltre alla proiezione esterna quotidiana garantita dalle Stazioni Carabinieri e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mantova, il dispositivo di controllo è stato integrato recentemente da 2 squadre della C.I.O., la Compagnia di Intervento Operativa inquadrata nel 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” di Milano.

Da ieri anche una pattuglia a piedi nel centro storico di Mantova: Carabinieri che indossano l’uniforme storica con pennacchio.

Dal 1814 ad oggi. Il passato ed il presente. La storia, anche militare, e la lotta alla criminalità: la doppia faccia dei Carabinieri, fedeli alle tradizioni ma al passo con i tempi con preparazione e tecnologie.

In questi giorni i numerosi turisti che hanno preso d’assalto la città, mescolati con i cittadini di Mantova, hanno potuto osservare due Carabinieri con l’uniforme storica, avvolti nel lungo mantello, mentre pattugliano il centro storico cittadino.

Il fascino della foschia e la bellezza del centro storico di Mantova, hanno creato una cornice perfetta dei due militari intenti al controllo del territorio.

Numerose sono state le foto scattate ai 2 Carabinieri, sia dai residenti che dai turisti: tra selfie e video, l’atmosfera ha portato indietro i ricordi di quando i Carabinieri pattugliavano i centri abitati a piedi o a cavallo.

L’Arma dei Carabinieri è da sempre vicina alle persone. Il Carabiniere è tra la gente e per la gente. Il Carabiniere, sotto la divisa, nasconde un cuore grande. L’amore per le persone, l’amore per il lavoro che svolge, l’amore di compiere azioni che, a volte, esulano dai compiti istituzionali.

Questo è il Carabiniere.