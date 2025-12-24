Scippo a Pegognaga: la targa incastra il noleggiatore dell’auto

Lo scorso 3 luglio una 78nne di Pegognaga veniva avvicinata da un veicolo. Il conducente del mezzo, con mossa fulminea, si impossessava con violenza della borsetta della donna, fuggendo.

All’anziana non era rimasto che recarsi presso la Stazione Carabinieri locale, e denunciare l’accaduto. Nella denuncia, però, la vittima forniva chiaramente la targa ed il modello del veicolo, favorendo così l’indagine degli investigatori.

L’attività informativa condotta dai Carabinieri ha permesso di chiarire che il veicolo utilizzato per commettere il furto a Pegognaga era stato preso a noleggio a Bologna.

Le successive investigazioni hanno permesso di risalire al soggetto che ha stipulato il contratto di locazione dell’autovettura che, sebbene sentito, ha riferito agli inquirenti che detto veicolo lo aveva prestato a dei vicini di casa, dei quali non era in grado di fornire le generalità.

Per tale motivo il soggetto in questione, un 51nne bolognese, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di favoreggiamento personale.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.