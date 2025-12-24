Polizia Locale recupera bici da 2mila euro: giovane deferito alla Procura

MANTOVA Lo scorso 3 dicembre, durante un regolare servizio di presidio a Lunetta, poco dopo le
21:00, una pattuglia della Polizia Locale di Mantova ha notato, sulla piastra di Viale
Veneto, una persona di sesso maschile in sella a una bicicletta corrispondente a quella
segnalata come rubata presso gli uffici della Polizia Locale.
La querela per il furto del velocipede elettrico, del valore di quasi duemila euro, era stata
formalizzata a fine ottobre da un residente di città, proprietario della bici, che ne aveva
subito il furto in via Corridoni qualche giorno prima.
Gli agenti, certi di aver riconosciuto il veicolo, fermavano la persona, un 20enne residente
a Mantova, per verificarne il numero di telaio, indicato nella querela, che risultava
perfettamente coincidente con quello stampigliato sul mezzo.
L’uomo veniva segnalato alla competente Procura della Repubblica di Mantova, deferito in
stato di libertà – per il reato di ricettazione. Il velocipede veniva trasportato presso il
Comando della Polizia Locale ed il giorno successivo restituito al legittimo proprietario. La
persona è da considerarsi innocente fino alla conclusione del giudizio.
Il Comando della Polizia Locale di Mantova conferma il proprio impegno nella tutela della
proprietà privata e nel contrasto ai reati predatori, garantendo la sicurezza e il controllo del
territorio.
Ricordiamo che la Polizia Locale ha da poco reso disponibile un nuovo ed efficace servizio
a disposizione dei cittadini. Si tratta di una pagina Facebook – denominata “Biciclette
ritrovate – Polizia Locale Mantova”, dove vengono condivise le fotografie delle biciclette
ritrovate dagli agenti, dando la possibilità alle persone che dovessero riconoscere la loro
tra quelle inserite di poterne tornare in possesso.
PAGINA FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=6158081865774
