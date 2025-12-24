Polizia Locale recupera bici da 2mila euro: giovane deferito alla Procura

MANTOVA Lo scorso 3 dicembre, durante un regolare servizio di presidio a Lunetta, poco dopo le

21:00, una pattuglia della Polizia Locale di Mantova ha notato, sulla piastra di Viale

Veneto, una persona di sesso maschile in sella a una bicicletta corrispondente a quella

segnalata come rubata presso gli uffici della Polizia Locale.

La querela per il furto del velocipede elettrico, del valore di quasi duemila euro, era stata

formalizzata a fine ottobre da un residente di città, proprietario della bici, che ne aveva

subito il furto in via Corridoni qualche giorno prima.

Gli agenti, certi di aver riconosciuto il veicolo, fermavano la persona, un 20enne residente

a Mantova, per verificarne il numero di telaio, indicato nella querela, che risultava

perfettamente coincidente con quello stampigliato sul mezzo.

L’uomo veniva segnalato alla competente Procura della Repubblica di Mantova, deferito in

stato di libertà – per il reato di ricettazione. Il velocipede veniva trasportato presso il

Comando della Polizia Locale ed il giorno successivo restituito al legittimo proprietario. La

persona è da considerarsi innocente fino alla conclusione del giudizio.

Il Comando della Polizia Locale di Mantova conferma il proprio impegno nella tutela della

proprietà privata e nel contrasto ai reati predatori, garantendo la sicurezza e il controllo del

territorio.

Ricordiamo che la Polizia Locale ha da poco reso disponibile un nuovo ed efficace servizio

a disposizione dei cittadini. Si tratta di una pagina Facebook – denominata “Biciclette

ritrovate – Polizia Locale Mantova”, dove vengono condivise le fotografie delle biciclette

ritrovate dagli agenti, dando la possibilità alle persone che dovessero riconoscere la loro

tra quelle inserite di poterne tornare in possesso.

PAGINA FACEBOOK

https://www.facebook.com/profile.php?id=6158081865774