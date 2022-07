Simone Segna, il coordinatore provinciale dei giovani di FI Mantova lascia il partito

MANTOVA Anche a Mantova Forza Italia perde i pezzi. Ultimo a lasciare il partito Azzurro Simone Segna, coordinatore provinciale dei giovani di FI Mantovana. “Dopo giorni di riflessione, ho deciso di lasciare Forza Italia. È una decisione sofferta, ma ormai non più rimandabile, soprattutto alla luce dei gravi fatti di mercoledì scorso: FI, rinunciando ai suoi valori fondanti, ha contribuito a metter fine alla via di concretezza, successo e buonsenso iniziata e percorsa da Mario Draghi. È questo per me un punto di non ritorno, che segna l’adesione di FI ad una visione sovranista e populista, nella quale non posso e non voglio riconoscermi. Mi dimetto dunque da coordinatore provinciale dei giovani di FI Mantovana e rimetto ai miei superiori tutti gli incarichi, lasciando, a malincuore, il movimento politico in cui sono cresciuto. Con gran dispiacere mi separo da tanti amici e colleghi preziosi, che ho avuto l’onore di conoscere in questi anni e con cui ho collaborato per le tante iniziative di partito. Ma dopo quanto successo mi è impossibile proseguire il percorso in un movimento che non rappresenta più le mie idee e valori.

Credo l’Italia abbia oggi bisogno di una forza politica realmente liberale, atlantista ed europeista, capace di cogliere l’eredità e la via di Draghi. Una politica nuova che guardi al futuro, alle nuove sfide della digitalizzazione, del cambiamento climatico e alla difesa della Democrazia nel mondo.

Purtroppo Forza Italia ha scelto un’altra strada, una via che io non posso seguire.

Non termina qui comunque l’impegno amministrativo per la mia comunità e la grande passione per la politica che mi accompagna da sempre e per la quale non posso continuare a restare in un partito nel quale non mi riconosco più.”