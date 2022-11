Il Prosciutto Cotto “Qui Ti Voglio” Martelli premiato dalla Guida Salumi d’Italia 2023

Un risultato di grande prestigio quello ottenuto dal Gruppo Martelli, realtà specializzata nella produzione e commercializzazione di salumi di alta qualità con carne 100% italiana e di prodotti gourmet per l’Ho.re.ca. e la Grande Distribuzione. Il Prosciutto Cotto della linea antibiotic free “Qui ti Voglio” si è infatti meritato i 5 spilli, il massimo punteggio ottenibile nella guida “Salumi d’Italia” dopo essere stato degustato da una giuria di esperti. Sono stati valutati, in diversi momenti, il taglio, l’aroma, il gusto e la consistenza: la dolcezza e la cremosità del Prosciutto Cotto “Qui ti voglio” hanno conquistato i degustatori.

“Questo riconoscimento ci dà grande soddisfazione e conferma vincente la nostra strategia di dedicare un’intera linea antibiotic free. “Qui Ti Voglio” è una gamma di altissima qualità proveniente da suini 100% italiani, allevati senza l’utilizzo di antibiotici fin dalla loro nascita. Tale linea si inserisce a pieno titolo nella filosofia del “free from”: oltre che senza antibiotici, i prodotti “Qui Ti Voglio sono infatti senza glutine, glutammato, lattosio e polifosfati” – commenta Nicola Martelli, quarta generazione del Gruppo.

Tutti i capi sono certificati da SGS Italia SpA come “da suini allevati senza utilizzo di antibiotici dalla nascita, per garantire il massimo della sicurezza alimentare. I suini sono infatti allevati nei corretti spazi per migliorare la qualità della vita e con una sana alimentazione integrata e controllata. Il sistema di certificazione prevede verifiche periodiche di conformità del processo produttivo e campionamenti e prove sui prodotti. Queste informazioni sono indicate sulle confezioni, studiate e realizzate ad hoc per tutta la gamma “Qui Ti Voglio”, attraverso un QR Code, associato a ogni confezione, che permette di ricevere con facilità e immediatezza informazioni sulla provenienza del suino e sugli allevamenti, garantendo al consumatore la qualità della materia prima.

Il Prosciutto Cotto “Qui ti voglio” è stato anche inserito nella categoria Ago e Filo che classifica i salumi artigianali. “Lo “human touch” mantiene un ruolo molto importante per noi, per questo abbiamo voluto mantenere il ricorso alla lavorazione manuale per preservare quella cura del gusto e delle sue sfumature che solo i sensi umani possono riconoscere” – commenta Marco Martelli, quarta generazione del Gruppo. Ecco perché le cosce di maiale vengono controllate manualmente dai macellai più esperti, che le passano in rassegna una ad una al fine di preservare l’alto livello qualitativo che caratterizza il Gruppo Martelli.