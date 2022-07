Lutto nel mondo del calcio, si è spento Franco Maffezzoli

MANTOVA Si è spento ieri notte a una manciata di giorni dal suo ottantesimo compleanno Franco Maffezzoli, storico dirigente del Mantova per anni importante punto di riferimento della società. Dopo le prime esperienze al San Pio X, Franco iniziò a collaborare con l’Aciemme in qualità di responsabile del settore giovanile ai tempi della presidenza di Romano Freddi negli anni ’80, per poi continuare con i Pasquali, quindi con Paolo Grigolo a metà degli anni ’90. Fu richiamato da Freddi nel momento del rilancio del calcio biancorosso dopo il fallimento, ma la sua esperienza durò poco. Grande conoscitore di calcio e di calciatori, ha scoperto e visto crescere diversi talenti tra cui Avanzi, Manarin, Bortolazzi, Lampugnani, Zuppini tanto per citarne alcuni, e in società è stato importante punto di riferimento per tutto il movimento calcistico provinciale. Persona di grande umanità, ben voluto da tutti i ragazzi e stimato da presidenti e dirigenti che in lui hanno sempre trovato un solido appoggio. Camera ardente da oggi all’ospedale Carlo Poma, domani i funerali.