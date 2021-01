A Curtatone una scuola sempre più improntata sull’inclusione

CURTATONE – Un Piano per il diritto allo studio che guarda alle difficoltà introdotte dal Covid ma che mantiene invariati i costi per le famiglie: il consiglio comunale di Curtatone ha, infatti, approvato il piano da oltre 11milioni di euro.

«Siamo stati costretti a puntare sulla realtà della pandemia per dare certezze, continuità e sicurezza – spiega l’assessore all’istruzione Angela Giovannini -. Da subito abbiamo lavorato per consolidare il rapporto tra Comune e territorio senza far mancare riunioni e sopralluoghi. Tutto anche grazie alla collaborazione degli insegnanti».

Diversi i servizi attivati tra cui l’assistenza agli studenti per lo svolgimento dei compiti, e l’assistenza all’accoglienza ed al pomeriggio per i bimbi dell’infanzia. Questo anche a causa del ritardo con cui sono arrivati i fondi Covid che hanno obbligato la rimodulare le attività scolastiche.

Sempre in tema di nuovi servizi si inserisce l’introduzione del “lunch box” al banco non essendo possibile usufruire, a causa del Covid, della mensa. Partiti anche i servizi di pre e post scuola: nello specifico alla primaria di San Silvestro è poi stata data la possibilità ai genitori lavoratori di lasciare i figli a scuola fino alle 14.

Riproposto anche il corso di madrelingua inglese – da tempo introdotto e dimostratosi molto apprezzato – nella primaria di Montanara ma aperto a tutti gli studenti (il servizio è costato al Comune 12.400 euro).

Ma tra tanti servizi confermati c’è spazio anche per le novità: dal prossimo anno scolastico, infatti, tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado seguiranno le lezioni per soli cinque giorni (contro i sei attuali). Il nuovo orario scolastico (con conclusione alle 13.45) è già in vigore per le classi prime per le quali è stato previsto un trasporto ad hoc.

Una ricca offerta formativa, insomma, che cerca di andare sempre più nella direzione dell’inclusione scolastica, perchè «ogni ragazzo ha il diritto di raggiungere i suoi obbiettivi, in base alle proprie possibilità». Obiettivo che il Comune di prefigge mettendo a disposizione della scuola 11.028.598 di euro.