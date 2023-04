Sin Laghi di Mantova, più vittime di tumore che altrove

MANTOVA Mentre ancora si festeggia la revoca del divieto di balneazione nel Lago Superiore, a Mantova si continua a fare i conti con gli effetti devastanti sulla salute dei mantovani dell’inquinamento dell’area Sin Laghi di Mantova e Polo chimico: eccesso di casi di tumore, leucemia e linfoma. È quanto emerge dall’aggiornamento periodico della sorveglianza epidemiologica della popolazione e bonifica come priorità nel Rapporto Sentieri 2023 (il sesto) coordinato dall’Istituto superiore di sanità. Nei 46 Sin (Sito di Interesse Nazionale) sparsi sul territorio italiano, l’eccesso di mortalità rispetto alla popolazione generale è del 2,6%, quello di ospedalizzazione del 3%. “Le stime danno un quadro d’insieme che evidenzia un eccesso di mortalità e di ospedalizzazione rispetto al resto della popolazione e mostrano come, per patologie specifiche, nei siti con caratteristiche di contaminazione simili si producano effetti comparabili”, si legge nel rapporto. Tra i sei Sin lombardi la situazione resta più che pesante e preoccupante soprattutto in tre, e tra questi figura quello di Mantova. “Nel Sin Laghi di Mantova e polo chimico – recita ancora il Rapporto Sentieri 2023 – si osserva l’eccesso di tumore al polmone e alla mammella per le donne, di leucemie (4% uomini, 36% donne) e linfomi non Hodgkin (11% uomini, 2% donne)”. Va un po’ meglio (si fa per dire) nel Sin Caffaro di Brescia, dove i dati epidemiologici confermano un’attenuazione, ma l’Isde Brescia segnala che nella classe di età giovanile (20-29 anni) si confermano gli eccessi di ricoverati nel precedente periodo (2006-2013), tra cui le leucemie. Eccessi di mortalità importanti, soprattutto per il mesotelioma e, nei maschi, di asbestosi, si registrano anche nel Sin Broni (Pavia), dove per anni si è prodotto cemento-amianto: +29% uomini e +21% donne per la mortalità generale; +34% uomini, +30% donne per tutti i tumori maligni, +37% per le donne per malattie dell’apparato respiratorio. A Mantova quanto sopra. Ci si può tuffare tranquillamente nei Laghi di Mantova (e Polo chimico). (gil)