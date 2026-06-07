Ballottaggio a Viadana: affluenza in calo rispetto al primo turno. Oggi lo spoglio e la proclamazione del nuovo sindaco

VIADANA Ci siamo quasi. Nel pomeriggio di domani, dopo due settimane di attesa rispetto agli altri comuni mantovani, si conoscerà il nome del prossimo sindaco di Viadana, che uscirà dal ballottaggio iniziato questa mattina e in conclusione domani alle 15 – quando verranno chiusi i seggi e inizierà la conta delle schede depositate nelle urne elettorali. Come noto, la sfida è tra la candidata Mara Azzi, sostenuta da Lega, Forza Italia, Viadana in salute, Il grande fiume e Viadana Davvero-Noi moderati, e il sindaco uscente Nicola Cavatorta, sostenuto da Fratelli d’Italia, Viadana in testa e Legalità e territorio.

Nella giornata di oggi, come previsto dalla legge, gli aventi diritto hanno potuto votare dalle 7 del mattino fino alle 23, mentre domani si ripete sempre dalle 7 del mattino fino alle 15. Il dato dei votanti, come storicamente si verifica ad ogni ballottaggio, è però di nuovo in calo. Il dato fornito dal Ministero dell’Interno oggi alle 19 segnava infatti il 24,13%. Alle 19 del 24 maggio, ovvero la domenica del primo turno di voto, aveva votato il 31,63% degli aventi diritto. Considerato poi che lunedì, è un giorno feriale qualunque, è possibile aspettarsi che in fin dei conti il numero delle persone che si recheranno alle urne, non aumenterà in modo particolarmente consistente.

Numeri a parte, le urne chiudono alle 15. Poi via allo spoglio: la previsione è che domani già verso metà pomeriggio la conta possa essere quasi conclusa.