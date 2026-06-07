Con “Via Convento” ancora altro pienone per le infermiere attrici di Asst Mantova

MANTOVA – Un altro spettacolo di successo per le professioniste-attrici di Asst Mantova, che il 31 maggio, al teatro Soms di Castellucchio, hanno fanno il pieno di spettatori, di applausi e di risate con la commedia ‘Via Convento’.

Si tratta di dipendenti ed ex dipendenti – attualmente in pensione – che operano principalmente in Pronto Soccorso al Poma, quasi tutte infermiere, e che hanno espresso il loro talento teatrale, già apprezzato nella pièce di esordio, ‘Movida in Pronto Soccorso’, sempre con la regia di Raffaele Spina e le musiche di Matteo Cavicchini.

Sul palcoscenico sono salite Elisa Lanfrans, Ada Gastaldi, Manjola Mahilaj, Marisa Zambello, Irene Begossi, Catia Tassi, Ileana Chiari. Un cast esplosivo, tutto al femminile, ha catturato l’attenzione di un pubblico di quasi 300 spettatori.