Il Poma aderisce all’open day sull’emicrania

MANTOVA – L’ospedale di Mantova aderisce all’(H) Open Day sull’emicrania promosso da Fondazione Onda Ets, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi. Il 17 giugno, dalle 15 alle 17, il direttore della Terapia del dolore Marco Giannelli sarà disponibile per colloqui telefonici (prenotazioni: terapiadolore@asst-mantova.it). L’iniziativa coinvolge oltre 140 ospedali con Bollino Rosa, con visite neurologiche, consulenze, test e materiale informativo. L’emicrania, malattia neurologica cronica e disabilitante, colpisce circa il 14% della popolazione mondiale e oltre 6 milioni di italiani, in prevalenza donne. Nonostante la diffusione, resta spesso sotto-diagnosticata, con tempi d’attesa lunghi e rischio di cronicizzazione. «Vogliamo avvicinare i pazienti agli specialisti e ricordare che l’emicrania non è un semplice mal di testa», afferma la presidente di Onda, Francesca Merzagora. Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per favorire un accesso tempestivo ed efficace ai percorsi di diagnosi e cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Uno degli ostacoli principali è ancora lo stigma sociale: l’emicrania è spesso percepita come un semplice mal di testa e non come la patologia neurologica grave e disabilitante che è, con conseguente sottovalutazione, ritardo diagnostico e mancato accesso alle cure appropriate”.