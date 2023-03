Strade gruviera: servono 70 milioni. Ma in cassa ce ne sono soltanto 7

MANTOVA 70 milioni nei sogni, 7 i milioni al risveglio. È stata una brusca secchiata di realtà quella arrivata alle orecchie del consiglio provinciale in risposta alla mozione presentata dal consigliere di minoranza Claudio Terzi (“Provincia protagonista”), riguardo la manutenzione delle strade provinciali. A fronte di una disponibilità media di 7 milioni, il territorio necessita di una cifra dieci volte superiore per la manutenzione annua stradale.

«È una situazione di grandissima sofferenza – parole del consigliere delegato alle infrastrutture, Enrico Volpi –, una grande criticità che viene gestita con professionalità dallo staff tecnico dell’ufficio competente». Alcune cifre: sono 45 i milioni necessari alla manutenzione ordinaria, senza considerare bitumature (2 milioni), segnaletica (900mila euro), messa in sicurezza e altro. Per stabilire dove impegnare i pochi fondi disponibili vengono fatte considerazioni sulla base di alcuni parametri: quello funzionale, strutturale e di analisi del traffico per poi individuare le aree di lavorazione più idonee.

Alla vista del quadro complessivo, sono da leggere sotto nuova luce le (poche) buone notizie dei mesi scorsi: dal progetto esecutivo di un milione di euro varato per la messa in sicurezza del fondo stradale, agli oltre 11 milioni per il 2025-2029 dal ministero delle Infrastrutture, per la manutenzione straordinaria. «Risorse importanti – commentava il presidente Carlo Bottani – che ci consentiranno di proseguire nel recupero del gap causato da anni di tagli di fondi alle Province».

Antonia Bersellini Baroni