Calcio – Addio a Renzo Longhi, glorioso capitano del Piccolo Brasile

MANTOVA È venuto a mancare all’età di 86 anni uno dei giocatori più rappresentativi del Piccolo Brasile: Renzo Longhi. Mantovano purosangue, centrocampista, fu protagonista della scalata dell’Acm dalla Serie D alla A. Di quel Mantova, allenato da Edmondo Fabbri, Longhi era il capitano. Non solo: fu anche il giocatore più impiegato, con ben 208 presenze tra il 1955 e il 1963. Era titolare anche nella prima partita dei virgiliani in Serie A, a Torino contro la Juve, il 27 agosto 1961. Dopo la lunghissima esperienza nell’Acm disputò una stagione al Cosenza prima di appendere le scarpe al chiodo. Negli anni successivi venne spesso coinvolto da giornali e televisioni per rievocare quella fantastica epopea. Se n’è andato proprio nei giorni in cui il suo Mantova festeggia i suoi primi 112 anni di storia. I funerali saranno celebrati domani (sabato 25 marzo) alle ore 15 nella Chiesa di San Barnaba.