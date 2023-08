Stroncato da un malore mentre è in bici con il figlio. Addio a Franco Toso, 59 anni, commerciante e dirigente sportivo

MANTOVA Stroncato da un malore che lo ha colto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta accanto al figlio la mattina di ferragosto. Franco Toso, commerciante 59enne di Mantova era più che abituato alle pedalate sotto il sole; dirigente sportivo, ex rugbista si era dato al triathlon, quindi aveva un fisico più che allenato. Eppure il suo cuore ha ceduto all’improvviso ieri mattina verso le 10 mentre stava pedalando lungo strada Mantovanella a Gambarara insieme al figlio Lorenzo. E’ stato quest’ultimo a prestargli i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Toso è stato portato in codice rosso al Carlo Poma, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia dell’improvvisa scomparsa del 59enne si è sparsa in fretta in città, soprattutto negli ambienti sportivi dove Franco Toso, commerciante di mobili, era molto conosciuto. Numerosissimi i messaggi di cordoglio. Solo un mese fa aveva partecipato a una gara di triathlon per la Canottieri Mincio a Molina di Ledro.