Basket A2 femminile – Coach Purrone: “San Giorgio nel girone di ferro, ma l’obiettivo è fare ancora i play off”

San Giorgio E’ fissato per lunedì prossimo alle 19, nella palestra delle Scuole Medie di San Giorgio, il raduno del MantovAgricoltura per l’avvio della stagione 2023/2024. Le virgiliane sosterranno due settimane di allenamenti tra preparazione atletica e sedute tecniche per poi debuttare nella preseason mercoledì 6 settembre, in casa, contro lo Scandiano (Serie B). A seguire, sabato 9, sarà la volta dell’amichevole, sempre tra le mura amiche, contro l’NP Treviso (Serie A2), mentre nel weekend del 16 e 17 le sangiorgine andranno prima a far visita all’Alpo (A2) e poi riceveranno il Faenza Basket Project (A1). Nella settimana successiva, sfideranno il Cavezzo (B) mercoledì 20 e la Solmec Rhodigium (A2 con acquisizione del titolo da Firenze) sabato 23. La rassegna dei test si concluderà sabato 30 settembre contro il BCB Bolzano (Serie A2). La prima palla a due del campionato si alzerà il 7 ottobre tra le mura amiche del PalaSguaitzer di Borgo Chiesanuova contro una “nuova” sfidante, ovvero la Cestistica Spezzina contro cui il MantovAgricoltura ha disputato in passato qualche sfida amichevole, ma nessun impegno in regular season poichè le liguri facevano parte del “vecchio” girone Sud. Le sfide casalinghe del team sangiorgino, salvo modifiche che verranno comunicate previo accordo con le altre società, si disputeranno alle ore 20.30.

Dopo l’uscita di scena degli Stings dall’A2 maschile, la compagine femminile di San Giorgio è rimasta l’unica espressione virgiliana di alto livello in un torneo nazionale di pallacanestro. Motivo d’orgoglio, certamente, ma anche una bella responsabilità per la formazione guidata da Stefano Purrone. «L’obiettivo – spiega il coach – è crescere in maniera graduale. Dal punto di vista tecnico, per quanto riguarda la squadra, e strutturale, per la società. Dopo aver visto attentamente la campagna acquisti delle nostre avversarie, posso dire che il nostro è un girone molto più competitivo rispetto all’altro. Ci sono club di grande blasone, che hanno investito tanto per allestire organici di valore. Ci attende dunque un campionato bellissimo e ogni partita sarà una battaglia. Noi cercheremo di farci trovare pronti e compiere al meglio il nostro dovere. L’obiettivo è raggiungere i play off, come è accaduto nelle ultime due stagioni. Dovremo quindi curare al meglio l’aspetto tecnico e inculcare nel gruppo la voglia di lottare sempre al massimo».