Svuota estintore al Pronto soccorso del Poma, denunciato 27enne

MANTOVA Nella sera di domenica 2 novembre la Polizia di Stato – Squadra Volante interveniva presso l’Ospedale Carlo Poma di Mantova: la Centrale Operativa della Questura aveva ricevuto dal presidio del Pronto Soccorso un alert per l’attivazione del pulsante antipanico perché nella struttura era presente un uomo che con atteggiamenti molesti brandiva un estintore contro i pazienti e il personale sanitario.

Celermente la Squadra Volante si recava sul posto: all’interno l’aria era densa e irrespirabile. I pazienti bisognosi erano stati fatti accomodare sulle barelle mentre i medici cercavano una soluzione per allontanarli da quel luogo diventato orami malsano; tutti indossavano una mascherina per non respirare la sostanza chimica dello schiumogeno spruzzata poco prima dall’uomo.

Il trasgressore, come riferito da un medico di turno, non presentava segni riconducibili a patologie psichiatriche ed era stato accompagnato presso l’ospedale dal personale del 118 intervenuto presso la sua abitazione a Castiglione. Questi presentava solo delle piccole escoriazioni, guaribili in pochi giorni senza la necessità di ricovero. Ed era in questo preciso momento che l’uomo aveva dato in escandescenza: si era impossessato di un estintore e aveva deciso di azionandolo nei vari locali dell’ospedale rendendo il soccorso degli altri pazienti impraticabile.

Gli agenti allora, identificato l’uomo, di anni 27, lo accompagnavano presso gli Uffici della Questura per procedere agli atti a suo carico: è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di servizio di pubblica necessità, danneggiamento e getto pericolo so di cose. Si specifica che la penale responsabilità del soggetto sarà definita solo all’esito del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.