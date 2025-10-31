Tamponano un furgone, feriti due minorenni

Alle ore 13,45 odierne in Mantova, viale Pitentino altezza piazza Don Leoni, si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto 3 autovetture.
Una Renault Clio, condotta da una 52nne residente a Porto Mantovano, la quale trasportava due figlio minori (10 anni), tamponava un furgone condotto da un 62nne residente a Secugnano (LO) che a sua volta tamponava una autovettura Twuingo condotta da una 58nne residente a Porto Mantovano.
A seguito dell’impatto i due minorenni subivano dei traumi, pertanto venivano trasportati in codice giallo, non in pericolo di vita, presso l’ospedale di Mantova.
Anche la conducente della Twingo veniva trasportata in ospedale, accusando un colpo di frusta.
Rilievi del sinistro a cura della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Mantova