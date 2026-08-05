Canneto, attivo il nuovo accesso elettronico al centro comunale di raccolta dei rifiuti

CANNETO – Da alcuni giorni è entrato in funzione il nuovo sistema informatizzato di accesso con sbarre automatiche al centro di raccolta comunale dei rifiuti di via delle Industrie.

«Per le utenze domestiche – spiega l’assessore Gianluca Bottarelli – l’accesso sarà tramite carta regionale dei servizi, ovvero la tessera sanitaria, mentre per le utenze non domestiche l’accesso sarà tramite tessera dedicata, associata alla propria posizione Tari. Nessun utente potrà pertanto accedere al centro di raccolta dei rifiuti senza la propria tessera».

Per entrare sarà sufficiente avvicinare la tessera al lettore installato sulla colonnina all’ingresso per ottenere l’autorizzazione. Per assistenza ci si potrà rivolgere all’ecosportello Aprica presente in piazza Matteotti presso la sala consiliare, aperto secondo il calendario della raccolta rifiuti porta a porta nei venerdì alterni dalle 9 alle 13.