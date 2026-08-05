A Porto un nuovo comandante della stazione carabinieri e nuovo maresciallo

PORTO MANTOVANO – Dopo il trasferimento a Sirmione del maresciallo Niccolò Genchi, arriva alla guida della stazione carabinieri un nuovo comandante: è il maresciallo ordinario Roberto Rainis. Salerinitano, 27 anni, si è arruolato nel 2013 frequentando la scuola militare Nunziatella di Napoli, per poi frequentare il nono corso triennale per marescialli alla Scuola marescialli e brigadieri di Firenze. Ha prestato servizio alla stazione di Roncoferraro e, dal 2024 fino a qualche giorno fa, ha comandato la stazione di Poggio Rusco. Il maresciallo Rainis è in possesso della laurea in Scienze giuridiche della sicurezza.

Dopo il saluto del comandante provinciale colonnello Dario Pancrazio Vigliotta e del comandante della Compagnia di Mantova tenente colonnello Andrea Oxilia, il nuovo comandante di Porto è stato ricevuto dal sindaco Maria Paola Salvarani. Ad accompagnare il maresciallo Rainis c’era anche il maresciallo Carlo Ghedini: 30 anni, originario della provincia di Verona, dopo sei anni nel Bresciano, nei giorni scorsi pure è stato destinato alla stazione di Porto Mantovano.

Il sindaco Salvarani ha dato il benvenuto al maresciallo Rainis e al maresciallo Ghedini, confermando la grande ed incondizionata stima nell’Arma dei carabinieri che assicura la presenza sul territorio garantendo la percezione di sicurezza. Il sindaco ha augurato al nuovo comandante una brillante carriera e un proficuo lavoro, assicurando la massima collaborazione già esistente tra amministrazione comunale, polizia locale e carabinieri. (mv)