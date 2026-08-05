La Latteria Cooperativa Goitese festeggia 60 anni di attività

GOITO – «Ci sono realtà che rappresentano molto più di un’azienda: sono parte dell’identità di un territorio. La Latteria Cooperativa Goitese è una di queste». Questo il pensiero espresso dal vicesindaco di Goito Paolo Boccola in occasione dei festeggiamenti per il 60° anniversario di attività sul territorio.

«In questa prestigiosa ricorrenza – afferma l’esponente dell’amministrazione comunale – desidero fare i miei più sinceri complimenti al Presidente della latteria Massimo Dalzini, a tutti i soci, a chi oggi porta avanti con passione questa straordinaria cooperativa e a chi, sessant’anni fa, ha avuto il coraggio e la lungimiranza di fondarla. Un pensiero particolare ai soci fondatori Gaetano Cauzzi, Gastone Vicariotto e Benito Zanon, che con il loro impegno costante hanno scritto le prime pagine di questa bellissima storia».

«Un grazie speciale – prosegue Boccola – va anche ad Amedeo Brutti per i 22 anni di servizio come vicepresidente: un esempio di dedizione, competenza e amore per la cooperativa. Al nuovo vicepresidente, Luca Lucchini, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Ho avuto la fortuna di condividere con la Latteria Goitese un percorso importante in questi anni come assessore all’agricoltura. Mai come in questo periodo si è lavorato in modo così compatto, mettendo attorno allo stesso tavolo realtà che in passato dialogavano poco, ma che hanno saputo trovare un obiettivo comune: valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze».

«Penso con orgoglio – sottolinea il vice sindaco di Goito – al percorso della filiera dei Prati Stabili, nato dalla collaborazione tra istituzioni, allevatori, produttori e latterie Goitesi e di altri comuni. Un progetto che ha saputo unire tradizione, qualità e tutela del territorio, dimostrando che fare squadra è la strada giusta per crescere insieme. Abbiamo condiviso soddisfazioni e momenti difficili, ma non è mai mancata la volontà di ascoltarsi, confrontarsi e dare ciascuno il proprio contributo. Con il tempo, oltre ai rapporti istituzionali e amministrativi, sono nati rapporti umani sinceri e tante belle amicizie. Credo che questo sia uno dei risultati più importanti raggiunti».

«È con questo spirito – fa notare Paolo Boccola – che bisogna continuare: uniti, con rispetto reciproco e con l’obiettivo comune di far crescere il nostro territorio e i suoi prodotti. Complimenti a tutti per questo importante traguardo e buon 60° anniversario alla Latteria Cooperativa Goitese. Che questo sia solo un’altra tappa di una storia fatta di lavoro, cooperazione e amore per la nostra terra».