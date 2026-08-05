Ecco la nuova area con tanti servizi dedicati ai madonnari in gara

CURTATONE – Lo spirito di accoglienza in vista della Fiera delle Grazie si traduce anche in un campus dei madonnari con servizi dedicati agli artisti. «All’interno del giardino attiguo alla scuola – spiega il consigliere Gilberto Contesini, responsabile del campus dei madonnari – è stata realizzata una nuova struttura, aperta su tre lati e con circa 100 metri quadrati coperti, che ospita bagni, spogliatoi e spazi accessibili alle persone con disabilità e verrà attrezzata con frigoriferi, acqua e ulteriori dotazioni. Il nuovo assetto ha consentito anche una riorganizzazione degli spazi destinati al parcheggio, in parte a uso pubblico. Nell’area confinante sarà allestita una tensostruttura destinata all’accoglienza notturna, con ulteriori spazi riservati alle tende. Viene inoltre confermato il Punto benessere per trattamenti gratuiti ai madonnari durante l’evento. La ristorazione prevede pranzo e cena gratis per i madonnari il 14 e il 15 agosto». Aggiunge dal canto suo il vicesindaco Sofia Pantani: «Gestire un appuntamento che richiama ogni anno circa 100mila visitatori in tre giorni richiede un grande sforzo organizzativo. Trasformare un borgo di poco più di 600 abitanti in un grande spazio fieristico è un impegno importante, che ci assumiamo con senso di responsabilità e capacità organizzativa, per mantenere viva una tradizione che appartiene a tutto il territorio mantovano e regionale. Un grazie anche agli abitanti di Grazie, che durante questi giorni vedono profondamente modificata la quotidianità del loro borgo».