Rugby Serie A – Il cammino dei Caimani: debutto a Milano col Cus, poi Verona allo Zaffanella

VIADANA Anche i Caimani conoscono il proprio cammino nel campionato di Serie A che prenderà il via domenica 18 ottobre. I rivieraschi sono stati inseriti nel Girone 2 Territoriale. L’esordio vedrà i gialloneri impegnati in trasferta sul campo del Cus Milano, mentre la prima gara casalinga è in programma una settimana più tardi, il 25 ottobre, contro Verona. Il trittico iniziale si completerà il 1° novembre con il match sul terreno del Brixia, prima di ricevere Bergamo, l’8 novembre. Il primo ciclo di trasferte proseguirà il 15 novembre sul campo del Rugby Milano, mentre il 29 novembre arriverà allo Zaffanella il Modena. Dicembre si aprirà con la trasferta valdostana contro lo Stade Valdotain, in programma il 6, prima di un altro importante appuntamento casalingo, il 13 dicembre, quando a Viadana farà visita l’Amatori Milano. L’ultimo impegno del 2026 sarà il 20 dicembre sul terreno del Cus Genova, mentre dopo la sosta natalizia il campionato riprenderà il 10 gennaio con la sfida interna contro l’Unione Monferrato. La prima fase dell’andata si chiuderà il 17 gennaio con la trasferta sul campo del Lecco.

Il girone di ritorno prenderà il via il 24 gennaio e ovviamente riproporrà le stesse sfide a campi invertiti, con la conclusione della stagione regolare fissata per il 25 aprile. Al termine della stagione regolare ci saranno i play off che vedranno ai nastri di partenza le prime 4 squadre del ranking dei gironi territoriali per decidere i passaggi al girone meritocratico della stagione successiva. La vincente della finale si unirà successivamente alle prime tre squadre del girone meritocratico e avrà la possibilità di giocarsi il titolo di Campione d’Italia Serie A maschile e l’acceso all’Elite nella finale del 6 giugno 2027.

«Per il Rugby Viadana i Caimani sono importanti – afferma il diesse Ulises Gamboa – . Nella scorsa stagione, parecchi giocatori sono passati dalla squadra cadetta alla prima squadra. Lo staff tecnico del Viadana seguirà i Caimani, che saranno guidati ancora da Madero e Tejerizo. Per quanto riguarda il calendario del campionato, il primo impegno in campionato a Milano col Cus sarà già un banco di prova per i giovani. Quanto al Verona, non sappiamo che squadra faranno. In ogni caso, tutte le gare ci forniranno un termometro attendibile sulla crescita dei nostri giovani». Nel frattempo, arrivano le prime due conferme: Leopoldo Munoz Gomez e Cesare Mocchi continueranno il loro percorso in giallonero dividendosi tra Caimani e prima squadra. Ne seguiranno altre.