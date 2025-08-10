Tecnico caseario muore durante esame diagnostico

Mantova Sarebbe stato uno shock anafilattico a stroncare Luca Bonazzi (nella foto), 63enne di Novellara, titolare del Laboratorio Bonazzi, specializzato in analisi di vari prodotti tra i quali quelli caseari e per questo molto conosciuto anche nel Mantovano. Il 63enne è stato stroncato da un malore improvviso mentre mercoledì scorso si stava sottoponendo a un esame diagnostico con liquido di contrasto programmato, all’ospedale civile di Guastalla. Secondo quanto si è potuto apprendere, pare che già a inizio anno, per verificare alcune situazioni cliniche nel sistema circolatorio, Bonazzi era stato sottoposto ad analogo tipo di esame, che però non avrebbe sortito nessun particolare effetto collaterale. L’azienda ospedaliera reggiana ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Bonazzi era molto noto anche nella nostra provincia per la sua attività di tecnico caseario per diverse aziende sia del consorzio Grana Padano che del Parmigiano Reggiano.