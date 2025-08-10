Calcio serie B – Mantova, Possanzini striglia i suoi: “Fatto un passo indietro. Ma c’è tempo per crescere”

Mazzano (Bs) Dopo l’1-1 maturato contro il Lumezzane nell’ultimo test pre stagionale a Ciliverghe, mister Davide Possanzini ha ancora qualche grattacapo da risolvere. «È stata una gara difficile, soprattutto per il caldo. Il campo non era il massimo, ma tutto sommato abbiamo giocato discretamente bene. Purtroppo nell’arco della partita la squadra ha perso le distanze, inoltre ci è mancata lucidità negli ultimi metri. Non tanto in zona gol quanto nell’ultimo passaggio. Rispetto alla sfida con il Carpenedolo direi che è stato fatto un passo indietro. Però con i carichi di lavoro della settimana e i 90 minuti complessivi giocati dopo tanto, mi reputo comunque contento. Ho visto buone cose, ma su tante altre c’è ancora da lavorare perché quando perdiamo le distanze rischiamo troppo».

Il bilancio al termine delle amichevoli, rispetto a quello della passata stagione, è comunque positivo. «Siamo messi bene – afferma il tecnico – . Quelli rimasti stanno iniziando il loro terzo anno. I nuovi invece hanno bisogno di tempo, ma si sono presentati bene. Ripeto, sono soddisfatto. Adesso iniziano i test veri dove capiremo a che punto siamo. Stiamo lavorando bene». Ad impressionare in queste prime uscite stagionali è stato Maat Caprini: «È un giocatore forte e con tante qualità. Se viene messo nelle condizioni di puntare l’uomo può creare superiorità. E in partita può fare la differenza. Non è questo perché ha ancora tanti margini di miglioramento. Sono contento di averlo».

Il Mantova esordirà sabato prossimo a Venezia in Coppa Italia (ore 18): «Mi aspetto una gara difficile, contro una squadra candidata alla promozione. Queste sfide mi piacciono. Sono contento di affrontarli». In questa settimana l’allenatore dovrà lavorare molto sull’attacco. «Fare gol è la cosa più difficile da migliorare. Dobbiamo continuare a battere il chiodo sui nostri concetti. Siamo ad inizio agosto e c’è ancora un po’ di tempo. Diciamo che il caldo ci giustifica un po’ (dice ridendo, ndr). La formazione titolare? Siamo lontani dal mio ideale – conclude Possanzini – . In testa ho qualcosa, ma so anche che in alcuni ruoli ho tre giocatori che si giocano una maglia. C’è tempo per valutare alcune cose. Mi piacerebbe che i ragazzi continuassero a mettermi in difficoltà. Vediamo anche il mercato. Questa settimana dovrebbe arrivare il terzino».

Samuele Elisse