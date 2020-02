Tentato furto nel cantiere dell’Esselunga

MANTOVA Nella nottata di ieri, a Mantova, in Piazzale Montelungo, nei pressi del cantiere destinato alla costruzione del Supermercato Esselunga, ignoti delinquenti riuscivano ad introdursi nell’area ove vengono effettuati i lavori, con l’intenzione di effettuare un furto all’interno di un container adibito al ristoro degli operai, ove si trovano i distributori automatici di bevande calde, di bibite e di prodotti alimentari. I malviventi non si sono accorti, però, che il container è dotato di antifurto perimetrale, il quale, al momento dell’intrusione, scattava immediatamente. Costoro, malgrado l’allarme sonoro fosse in funzione, tentavano comunque di scassinare il primo dei tre distributori automatici. Il servizio di Vigilanza preposto alla sicurezza del sito, allarmato dalla segnalazione pervenuta alla loro Centrale, allertava la Sala Operativa della Questura, che inviava immediatamente la Volante sul posto.

Gli agenti della Polizia, giunti in pochi minuti al cantiere congiuntamente ad una Guardia Giurata dell’Istituto di Vigilanza, facevano desistere i criminali dalla loro azione delittuosa, vedendosi pertanto costretti a darsi alla fuga. I primi accertamenti effettuati dalla Volante consentivano di rinvenire, all’interno del container (del quale gli ignoti delinquenti avevano già divelto la porta d’ingresso), gli arnesi da scasso utilizzati per l’effrazione: un piede di porco ed un martello di grosse dimensioni.

Poco prima di fuggire i ladri riuscivano, comunque, a scalfire uno dei distributori automatici, ma senza riuscire a scassinarlo ed a sottrarre alcunché. Sono tuttora in corso le verifiche da parte della Polizia Scientifica e degli investigatori della Questura, anche con l’ausilio della visione dei filmati delle telecamere collocate nella zona, al fine di dare un nome gli autori del tentato furto.