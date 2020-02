Ladri al bar scappano in bici. Uno finisce in via Poma

MANTOVA Alle prime ore del mattino i carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova hanno sorpreso due ladri uscire da un bar appena cannibalizzato. I malviventi, alla vista dei militari, sono saliti in sella alle loro bici cercando di far perdere le proprie tracce, ma soltanto uno è riuscito a farla franca. E’ andata peggio a P.M., 52enne mantovano, che è stato bloccato e trovato con le mani nel sacco. Sono state infatti rinvenute nella sua disponibilità delle bevande poco prima asportate e per lui sono scattate le manette. I carabinieri hanno quindi constatato che presso il locale, oltre all’ammanco di bevande e generi alimentari, i malfattori per potervi accedere hanno spaccato il vetro della porta di ingresso e recato diversi danneggiamenti agli arredi interni. Sono in corso le attività finalizzate ad identificare il complice. Il 52enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, e dovrà rispondere di furto aggravato.