Teresiana senza barriere: ok a un progetto da mezzo milione

MANTOVA Una biblioteca per tutti nel segno dell’inclusione e della modernizzazione che superi i mille ostacoli che ad oggi la rendono inagibile al pubblico svantaggiato. Questo il progetto sul quale è stato dato il benestare dall’amministrazione di via Roma con un impegno di spesa che sfiora il mezzo milione.

La giunta presieduta dal sindaco Mattia Palazzi ha infatti approvato una serie di progetti per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso alla Biblioteca Teresiana di via Ardigò utilizzando i fondi europei del Pnrr. «È una grande opportunità per rendere sempre più accessibile il patrimonio comunale della Biblioteca Teresiana che è prezioso e tutto da conoscere – ha sottolineato l’assessore comunale delegata anche alle biblioteche Alessandra Riccadonna –. Si tratta di un progetto inclusivo che permetterà alle sale teresiane di divenire un vero e proprio museo della città».

Il primo progetto è all’esterno con la sistemazione di due parcheggi esistenti in piazza Dante Alighieri, parcheggi che saranno destinati ai mezzi di trasporto di persone con disabilità. Sono previsti interventi per mettere in sicurezza i percorsi e gli attraversamenti pedonali attigui al fabbricato, la realizzazione di un sistema di orientamento tattilo-plantare per garantire il collegamento degli stalli dei parcheggi dedicati con l’ingresso principale dell’edificio, l’installazione del sistema di radiofari Letismart, per garantire l’orientamento e la riconoscibilità agli ingressi, la realizzazione di nuovi pannelli informativi che identifichino gli ingressi della biblioteca e riportino le informazioni con caratteri ingranditi, testi in braille ed elementi grafici tattili.

All’interno della biblioteca saranno installati i corrimani per il superamento dei dislivelli presenti all’ingresso principale di piazza Dante Alighieri e all’entrata delle sale monumentali, saranno adattati gli ascensori alle esigenze fisiche e sensoriali degli utenti (ad esempio le pulsantiere in braille e ad altezza adeguata per i visitatori sulla sedia a rotelle e i segnali sonori di arrivo al piano), sarà installato un sistema elettrico di apertura della porta d’ingresso sul retro (da via Dottrina Cristiana) senza sostituzione del serramento esistente, sarà sostituito l’arredo per un uso in autonomia, in sicurezza e senza sforzo fisico aggiuntivo da parte dei fruitori e per la ridefinizione degli spazi di accoglienza in modo da consentire la manovra a chi fa uso di ausili per la mobilità.

Inoltre, saranno realizzati anche una rampa mobile di accesso alla sala conferenze del piano terra, un nuovo allestimento espositivo per la fruizione e l’accessibilità del patrimonio cartografico e iconografico, con l’installazione di modelli, riproduzioni tattili e dispositivi elettronici basati su più canali di comunicazione audiovisiva, oltre all’installazione di nuovi ​sistemi di videosorveglianza per verificare, in caso di emergenza, la presenza di situazioni di rischio per l’utenza con disabilità e offrire un’opportuna assistenza. Complessivamente saranno investiti 499.783 euro.