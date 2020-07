Basket femminile – L’Abc Virtus “aspetta” la serie C e conferma le veterane

MANTOVA Primi movimenti per la formazione dell’Abc Virtus Mantova, che aspetta dalla Federazione il lasciapassare per la serie C che ha meritato sul campo nella scorsa stagione interrotta, come è noto, dall’emergenza sanitaria. In attesa di brindare alla promozione, la società ha confermato quattro atlete, di fatto lo zoccolo duro della squadra. Sono Alice Scandola, ala piccola alla quinta stagione in maglia Abc. Come pure la play/guardia Virginia D’Amone e la play Hajar Ait El Kadi. Per l’ala grande Anna Bonomi si tratta invece della quarta annata in casa biancoblù.

«Piu che una società, l’Abc ormai è una famiglia – commenta Alice Scandola -. Ho visto letteralmente nascere questa società e so i sacrifici che ci sono dietro. Ogni anno l’asticella sale, il mio obiettivo sportivo è continuare a far bene come l’anno scorso insieme alla squadra. Non vedo l’ora di ricominciare, ho voglia di tornare a vincere insieme alle mie compagne».

«Avrei voluto tagliare la retina l’annata scorsa – aggiunge Virginia D’Amone – avevamo tutte le carte in regola per farlo, ma sappiamo tutti come è finita. Ho provato durante questa quarantena e in qualche annata passata la sensazione di stare senza basket, ho capito che non potevo farne a meno. Questo sicuramente è uno stimolo per continuare ad allenarsi e migliorare».

«Siamo una gran bella squadra – dice Hajar Ait El Kadi – oltre al bel gruppo che si è formato, abbiamo tutte le carte in tavola per fare un’ottima stagione. Sicuramente ci sarà da lavorare: bastano allenamenti tosti, tanta costanza e voglia da parte nostra. Io sono pronta». La chiosa è di Anna Bonomi: «L’amore per questo sport – spiega – e la fiducia che nutro per la società e per Federica hanno determinato la mia scelta di rimanere qui».