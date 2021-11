Terza dose, Mantova va di corsa: 8mila booster in tre giorni

MANTOVA Per la terza dose di vaccino anti-Covid la Lombardia ha già superato i 2 milioni di adesioni. Quanto a Mantova sono state raggiunte le 26mila somministrazioni. Un dato di non poco conto, quest’ultimo, che testimonia in che misura la campagna per il vaccino booster stia prendendo piede anche nella nostra provincia; alla data di sabato scorso 20 novembre le terze dosi somministrate nella nostra provincia erano 17.835. Nell’arco di tre giorni l’aumento è stato di oltre 8mila somministrazioni. A fornire i dati ufficiali, aggiornati a ieri, è stata la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti. A livello regionale sono di 800mila le somministrazioni di terza dose effettuate, con in testa la provincia di Milano con 254mila inoculazioni. Mantova è al terz’ultimo posto appaiata a Lecco (27mila terze dosi circa) e davanti a Lodi (20mila) e Sondrio (14mila). Sul fronte delle prenotazioni sono ormai più di 2 milioni i cittadini lombardi che hanno aderito alla campagna del terzo richiamo di vaccino anti Covid, per una media giornaliera di 128.644 prenotazioni nell’ultima settimana. Solo lunedì le adesioni sono state poco meno di 184mila. “In crescita le adesioni totali alla campagna vaccinale che in Lombardia si avvicinano al 92% della popolazione vaccinabile over 12 anni”, ha aggiunto Moratti, che ha annunciato che oggi sarà superata l’importante soglia del 90% di cittadini lombardi con prima e seconda dose. In Lombardia gli adolescenti della fascia 12-19 anni risultano vaccinati con la seconda dose al 78%, mentre sono al 99% gli Over 80 e al 100% gli ultra 90enni.