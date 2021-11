Terza edizione del percorso abilitante professionale per manutentore del verde

MANTOVA Confartigianato Imprese Mantova, in collaborazione con For.Ma e in partnership con l’Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Mantova, organizza la terza edizione del corso per Manutentori del Verde.

Una qualifica che si è resa necessaria con l’aggiornamento della regolamentazione dei percorsi abilitanti prevista da Regione Lombardia nel 2018 a seguito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni dello stesso anno.

“Siamo molto fieri di questa percorso, un’eccellenza nel territorio che richiama manifestazioni di interesse anche da zone limitrofe – dice il presidente di Confartigianato Imprese Mantova Lorenzo Capellli -. La scorsa estate la nostra associazione ha dato origine a un nuovo Gruppo di Mestiere, dei Manutentori del verde, nell’ambito della categoria Terziario e Servizi, una nuova realtà, con un direttivo di 7 associati, che, nel corso della seduta costitutiva, ha eletto presidente Mauro Baratti e vice Alberto Pelosi”.

Il profilo professionale del Manutentore del verde consente di allestire e sistemare le aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Si occupa della cura e predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie.

Gestisce inoltre le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali in osservanza anche delle “ Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” andando ad applicare la difesa fitosanitaria ai vegetali nei limiti delle leggi in vigore.

È in grado infine di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature oltre che di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.

I corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore del verde sono rivolti a chi non sia in possesso di un titolo di studio specifico del settore (diploma di perito agrario, laurea in agraria etc etc), e voglia comunque aprire una regolare attività di giardinaggio iscritta alla camera di commercio.

La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di Manutentore del verde è di 180 ore complessive, di cui almeno 60 ore di attività pratiche.

Il corso partirà nel febbraio 2022, le iscrizioni sono già aperte.

La qualificazione all’attività di Manutentore del verde è rilasciata previo superamento di apposito esame volto a verificare l’acquisizione di adeguate competenze tecnico professionali previste dal corso. Al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di competenza con valore di qualifica di Manutentore del Verde ai sensi di Legge.

Per informazioni contattare l’Ufficio Formazione di Confartigianato Mantova al numero 0376 408778 o alla mail formazione@confartigianato.mn.it