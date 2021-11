Isa Malagò presenterà il suo romanzo “L’albero di Dafne” al Baratta

MANTOVA Venerdì 19 novembre, alle 18.30, nuovo appuntamento con la rassegna “Vi presento il mio libro” nella Sala delle Colonne della Biblioteca Baratta in corso Garibaldo 88. Isa Malagò presenterà il suo romanzo “L’albero di Dafne”, edito da Albatros nel 2021. “Dafne è una creatura magica dai poteri sorprendenti che vive in simbiosi con un albero animato – recita una nota introduttiva – dove il tempo scorre in lune e stagioni e che custodisce una storia d’amore meravigliosa e romantica ma allo stesso tempo tragica. Tra pozioni magiche, mutazioni e viaggi avventurosi nelle foreste incantate, Isa ci conduce lungo un percorso immaginario ma bellissimo dove le forze del bene e del male si scontrano più volte, fino all’epilogo finale”. Per partecipare è consigliata la prenotazione alla email: barattapiu@comune.mantova.gov.it . I partecipanti dovranno essere muniti di green pass.