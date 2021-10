Torna l’appuntamento con Mantova medievale

MANTOVA Diciassettesima edizione per Mantova Medievale, sabato e domenica, con una impostazione sviluppata questa volta sul vivere quotidiano del Milletrecento, come ieri illustrato durante la presentazione dell’iniziativa, tenutasi presso la sede municipale cittadina, da parte del presidente dell’associazione culturale Mantova Medievale, La Compagnia della Rosa a.d. 1403 Marcello Bertolini, dal consiliere Sebastiano Formigoni e dall’assessora comunale Serena Pedrazzoli.

La manifestazione, con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Mantova, riproponeva solitamente un accampamento militare del tempo. Quest’anno, invece, nella cornice di piazza Leon Battista Alberti ospiterà il mercato, riproducendo le varie attività dell’epoca, suddivise in corporazioni, da quella dell’armaiolo al miniaturista. La piazza del mercato, quella delle Erbe, si trovava in effetti poco distante.

L’idea è venuta studiando numerose fonti, tenendo conto del fatto che Mantova fosse una sorta di crocevia delle merci, dato l’affaccio sul fiume Po e i commerci con Venezia. Il progetto sposa proprio l’epoca del sommo poeta Dante, di cui cadono i 700 anni dalla morte, e si affianca ad altre rassegne dedicate all’autore della Divina Commedia, come la mostra nel Museo di palazzo Ducale. Una occasione, ha rimarcato l’assessora Pedrazzoli, per implementare l’interesse sulla città.

La ricorstruzione storica prevede banchi didattici e momenti di spettacolo, teatro e archeologia sperimentale. In programma anche due conferenze, una sabato alle 16 a cura di Giacomo Cecchin e Nicola Sometti e una domenica alle 11 a cura di Alberto Riccadonna e Filippo Vannini, nella sala delle Capriate. Domenica si terrà, inoltre, l’esibizione di bravura schermistica, con il Torneo della Cervetta. Il mercato storico sarà allietato da Milfo lo Buffon Giullare, con il compare Leo Gobbo e dalle apparizioni delle creature della Dama delle Civette.

Un modo di vivere concretamente il passato, attraverso i personaggi, i materiali, le produzioni di un tempo.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme per la sicurezza, con entrata e uscita obbligatoria in un solo senso di percorrenza.