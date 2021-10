Castel Goffredo, venerdì l’incontro ‘La sottile arte dello scrivere. Dalla vita alla pagina, un mondo che si schiude’ in sala civica

CASTEL GOFFREDO Si terrà stasera alle 20.30 in sala civica l’incontro dal titolo “La sottile arte dello scrivere. Dalla vita alla pagina: un mondo che si schiude” per la presentazione del progetto “Recovery.net. Laboratori per una psichiatria di comunità”, in collaborazione con Il Chiaro del Bosco Onlus. La scrittura come terapia per la cura della persona. Arte della scrittura come riconoscimento e ascolto delle proprie emozioni e dei propri sentimenti più profondi legati ad esperienze di vita personale. Il Mese del Benessere Psicologico è una campagna di sensibilizzazione e promozione della cultura del benessere della persona che porta a migliorare la qualità della vita e aiuta a prevenire possibili disagi nel rapporto con se stessi e con gli altri. Nel corso della serata saranno proposte le esperienze di: Maria Beatrice Bandera “Banda Bandera. Se i gatti hanno sette vite, la mia vita ha sette gatti”; Davide Dall’Acqua “Le rive della memoria”; Deborah Kahn e Eliana Marchiori “Poesie”. Accesso con Green Pass senza prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili. Info presso la Biblioteca comunale, tel. 0376-780161, mail: bibliocg@libero.it.

Paolo Zordan