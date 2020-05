Trovano casa negli spogliatoi del San Pio X e Sant’Egidio: denunciati

MANTOVA Nella nottata appena trascorsa gli agenti della Squadra Volante sono dovuti intervenire a seguito di una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa della Questura con la quale veniva denunciata l’occupazione abusiva degli spogliatoi della Società di calcio San Pio X e Sant’Egidio di via Learco Guerra, a Mantova.

Gli agenti di Polizia, giunti sul posto dell’intervento per accertare quanto segnalato, venivano contattati da alcuni soci del Club sportivo, i quali riferivano della presenza di due persone sconosciute che, dopo aver danneggiato alcune porte d’ingresso e vari suppellettili della struttura, erano entrate negli spogliatoi degli atleti e vi si erano barricati all’interno.

L’equipaggio della Volante, quindi, procedeva immediatamente ad identificare i due occupanti abusivi, che al momento del controllo stavano dormendo all’interno dei locali, coricati a terra con coperte di fortuna: costoro – E.M. di 26 anni e M.M. di 21 anni – riferivano agli Agenti di essere senza fissa dimora, di non avere un luogo in cui abitare e che, da due giorni, avevano occupato abusivamente lo spogliatoio del Centro Sportivo.

I poliziotti, pertanto, decidevano di accompagnare costoro negli uffici della Questura, per effettuare ulteriori accertamenti e perché i due erano risultati privi dei documenti di identità.

A seguito delle verifiche effettuate tramite il Spid – Sistema per l’Identificazione delle Persone tramite le Impronte Digitali – era possibile accertare che entrambi, malgrado la giovane età, avevano già accumulato un non invidiabile curriculum criminale. A carico di E.M., infatti, risultavano numerosi reati di varia tipologia, tra i quali furto aggravato, furto con destrezza ed estorsione, mentre a carico della sua complice, M.M., emergevano altrettanti ed analoghi precedenti, quali furto aggravato, truffa e ricettazione: in alcuni casi, i due avevano agito in complicità tra loro.

Per quanto accaduto, entrambi gli occupanti abusivi del centro sportivo venivano denunciati dalla Polizia all’Autorità Giudiziaria per i reati di invasione di terreni ed edifici e danneggiamento; inoltre, su disposizione del Questore di Mantova Paolo Sartori, la Divisione Anticrimine sta ora predisponendo le procedure per l’applicazione nei loro confronti di misure di prevenzione personale.