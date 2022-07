Trovato alla guida con patente revocata per la terza volta in un mese. Nei guai un 78enne di Castel d’Ario

CASTEL D’ARIO Nuovamente sorpreso alla guida con la patente ritirata ci ha rimesso l’auto, sequestrata ai fini della confisca e 2260 euro complessivi si verbali. È la terza volta nell’arco di un mese che un pensionato 78enne di Castel d’Ario, con diversi precedenti di polizia, viene sorpreso dai Carabinieri della locale Stazione a circolare sulle strade nel paese in violazione del Codice della Strada. Ieri sera oltre alla contestazione dell’articolo 216 (circolazione abusiva con patente ritirata) i militari hanno elevato ulteriori sanzioni poiché non aveva al seguito la carta di circolazione e per aver circolato con veicolo non sottoposto alla revisione periodica scaduta da oltre due anni. La macchina, una Opel Corsa, è stata sottoposta a sequestro per la successiva confisca.