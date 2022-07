Gonzaga, tornano gli incontri con gli autori nel chiostro

GONZAGA – L’ex Convento di S. Maria torna ad ospitare Estate inChiostro, rassegna di incontri letterari a cura della Biblioteca comunale “F. Messora”. Il ciclo ha inizio stasera con “Giovinette, le calciatrici che sfidarono il duce”, incontro con gli scrittori Federica Seneghini, giornalista, e Marco Giani, storico e insegnante, membro della Società Italiana di Storia dello Sport e autore di diversi articoli accademici sul calcio femminile in Italia. Dialogherà con gli autori il giornalista sportivo Matteo Bursi. L’incontro, realizzato in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, avrà inizio alle ore 21. La partecipazione è libera: per informazioni tel. 0376 58147, email biblioteca@comune.gonzaga.mn.it. Il concept grafico della rassegna è stato realizzato da Muskan Abbas, giovane volontaria della Biblioteca comunale e disegnatrice di talento, che ha sviluppato un proprio stile studiando ed esercitandosi da autodidatta. “Mi piace vedere il bello rappresentato graficamente” racconta Muskan, che ha tenuto corsi di disegno per bambini e ragazzi nell’ambito delle attività per il tempo libero promosse dal Comune di Gonzaga. La scelta di affidare a Muskan l’elaborazione grafica è stata dettata dalla volontà dell’Amministrazione comunale e del Settore Cultura di valorizzare i talenti delle ragazze e dei ragazzi che prestano servizio volontario nel Comune. La rassegna Estate inChiostro proseguirà lunedì 18 luglio con “Tutto il cielo che serve”, incontro con lo scrittore Franco Faggiani,