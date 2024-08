Truffe agli anziani, operazione dei Carabinieri

MANTOVA Nelle province di Mantova e Torino, i Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova unitamente ai colleghi di Torino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Mantova, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo virgiliano, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di 5 soggetti, un 51enne, un 37enne, un 35enne e due 27enni, tutti gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, indagati per concorso in furti aggravati in abitazione, truffe aggravate e falsità materiale continuata.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’esecuzione della misura cautelare, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Al contrasto dell’odioso fenomeno delle truffe a persone anziane l’Arma dei Carabinieri dedica importanti risorse, oltre che in termini repressivi sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, come testimonia l’operazione odierna, anche in termini preventivi e informativi. Recentemente è stata avviata, su tutto il territorio nazionale, una specifica campagna di comunicazione alla parte della popolazione maggiormente colpita da questo tipo di reati con lo scopo di rafforzare la prevenzione e accrescere la funzione di rassicurazione sociale svolta dai Carabinieri sul territorio. È stata svolta mediante l’affissione di una locandina nelle caserme, nelle parrocchie e nei luoghi di aggregazione degli anziani; la distribuzione di un opuscolo pieghevole agli anziani; la diffusione di un video ad alto impatto, sia sui social sia su emittenti televisive, con la partecipazione dell’attore Lino Banfi e un Comandante di Stazione. Solo in provincia di Mantova, nel 2023, sono stati effettuati 380 incontri in parrocchie, sale civiche, mercati settimanali, centri di aggregazione per anziani per sensibilizzare i cittadini sul tema e dare utili consigli su come difendersi dalle truffe. E nei primi 8 mesi dell’anno in corso gli incontri già tenuti sono oltre 200.