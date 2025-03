Sversamento nel Po: forte odore di gas e allarme

OGLIO PO – Un’improvvisa situazione d’emergenza al punto d’aver spinto il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni ad emanare un’informazione alla cittadinanza per mezzo del proprio profilo Facebook – metodo che spesso si dimostra immediato e molto rapido nel raggiungere un gran numero di persone.

Il primo cittadino ha voluto mettere quante più persone possibile al corrente del fatto che nella zona del fiume Po si stava propagando un intenso odere di gas.

Dalle prime verifiche sembrerebbe che i miasmi possono essere stati originati da sversamenti di idrocarburi in acqua da parte di qualche irresponsabile fino ad ora non ancora identificato, con una sorta di chiazza oleosa in transito dalla provincia di Cremona, dove si sarebbe verificato il fatto, in direzione della provincia di Mantova.

Proprio per questo, come confermato dal sindaco stesso, sono state mobilitate squadre di vigili del fuoco oltre a tecnici dell’Arpa, ovvero l’Agenzia regionale per la protezione ambientale.

Alla notizia del transito della sostanza, non indentificata, e degli odori emanati dalla stessa, ieri mattina decine di persone, sul profilo Facebook di Bongiovanni, hanno confermato la sgradevole situazione: appunto, persistente odore di gas proveniente dalla zona del Grande Fiume.

Pur magari dirandosi con il passare del tempo, la sostanza non identificata giocoforza dopo essere transitata per Casalmaggiore, ieri ha poi imboccato lungo il Po la via verso il Mantovano.