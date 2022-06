Turismo all’aria aperta, opportunità da sviluppare anche nel mantovano

MANTOVA Turismo all’aria aperta, come modalità diversa di vacanza e occasione di crescita per un territorio con basso impegno di capitali e con buoni ritorni in termini di ricavi turistici.

Un tema sul quale ragionare e confrontarsi per cogliere le opportunità che questo tipo di turismo può offrire al territorio virgiliano. Per questo la Provincia di Mantova ha organizzato oggi un webinar con sindaci e amministratori locali per conoscere le caratteristiche attuali del “turismo all’aria aperta” nel Mantovano e approfondire la normativa vigente al fine di intercettare sempre di più e meglio questo segmento di turisti.

“Quello di oggi è il primo di un ciclo di incontri – ha spiegato il consigliere provinciale con delega al turismo – in preparazione degli stati generali del turismo che si terranno il prossimo autunno. L’intento è offrire una fotografia di quello che ad oggi siamo in grado di offrire ai camperisti in particolare ma sono certo che con qualche piccolo sforzo potremo avere risultati migliori”.

“L’obiettivo di oggi – ha aggiunto il Presidente della Provincia – è offrire un’analisi della normativa ma anche un’occasione per dare forza ai Comuni e indurli a fare rete. Ma anche dare supporto per portare quelle strutture vicine ad essere riconosciute come aree attrezzate ma ancora non registrate, al conseguimento del risultato”. Attualmente sono due le aree di sosta attrezzate nel mantovano: una a Curtatone e una a Monzambano. Poi vi sono agriturismi con aree attrezzate per caper e agriturismi con ricettività mista.

Secondo la normativa regionale, aziende ricettive all’aria aperta sono considerati i villaggi turistici, i campeggi e le aree di sosta: tra i requisiti per essere considerati tali l’accesso custodito, il disporre di alberatura, l’avere una recinzione per garantire riservatezza e sicurezza agli ospiti, l’avere una viabilità interna, disporre di aree per i rifiuti localizzate. Sono poi previste delle dotazioni obbligatorie come locali infermeria, erogatori di acqua potabile, acqua calda e fredda, servizi igienici, ecc. ecc.