Calcio Terza Cat. – Vaccari: “Il mio Atletico non molla”

Castiglione L’Atletico Castiglione tiene vivo il campionato: domenica la squadra di Luca Vaccari ha battuto 2-0 a domicilio la capolista Sporting Pegognaga, riaprendo il discorso promozione diretta in Seconda. Ora ci sono tre turni: gli aloisiani sono a -4 dagli scoiattoli, domenica prossima attesi a Cerese dalla sfida col Borgo Virgilio di Gianfranco Zanardi, che si annuncia in gran forma, mentre l’Atletico ospiterà il Segnate.

«A fine gara ho detto al mister avversario Tarantolo che molto probabilmente chiuderanno loro in vetta – rivela Vaccari -, ma dovranno sudarsela, e lottare sino alla fine. Con 4 punti di distacco in 3 giornate è ancora tutto da giocare. Per quanto ci riguarda, ovviamente, è vietato sbagliare. Al cospetto della capolista abbiamo sfoderato una prova maiuscola, meritando il successo». «Farsi tanti chilometri per poi tornare a mani vuote non sarebbe stato il massimo – sottolinea il mister rossoblù -, ora bisogna proseguire, perché la gara col Segnate non sarà per nulla facile. Bisogna affrontarla con la migliore mentalità. Vedremo come finirà domenica prossima: solo al termine del nostro incontro penseremo al risultato della nostra diretta concorrente. Ci crediamo fino alla fine». Incerto per il prossimo turno Bonazzoli.