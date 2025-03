Rugby Serie A Elite – Turnover Viadana: Ciardullo out, torna Locatelli

VIADANA Ogni percorso ha le proprie pietre miliari e per Fabricio Ciardullo, trequarti ala del Rugby Viadana, è facile trovarne una. Semifinale della passata stagione, 68° minuto, Locatelli corre sulla verticale e completa uno splendido offload per l’accorrente “caschetto giallo”, che termina la propria corsa in meta portando Viadana alla finale scudetto. Ciardullo è atteso tra i protagonisti del derby di sabato con Colorno, ma la sua presenza è in dubbio. Sfida apertissima che arriva dopo la sosta, il piano di gioco potrebbe essere territorio, conquista e disciplina. «Sarà sicuramente una partita dura e penso che la chiave sarà proprio la disciplina – specifica Fabricio – dobbiamo abbassare il numero dei falli che porta punti e territorio ai nostri avversari». La poca brillantezza delle ultime uscite è dovuta a un fattore fisico o mentale? «Penso sia stata una cosa mentale, ci siamo messi in difficoltà da soli. Il primo tempo con la Lazio non al meglio, poi abbiamo fatto tre mete in otto minuti». Le due squadre si presentano allo Zaffanella con tre atleti in lizza per il titolo di metaman, con Ciardullo in fuga con 8 sigilli seguito a ruota dal duo ducale Koffi-Ferrara, ma il trequarti giallonero è uscito nell’ultima sfida per un guaio muscolare. «Sì, ho lasciato il posto a “Moto” Orellana che ha fatto molto bene – ricorda Ciardullo – si è preso anche il player of the match e sono molto contento per lui. Purtroppo, io non sarò della partita per una lesione di primo grado anche se ora sto meglio e stiamo facendo un grande lavoro per farmi recuperare il prima possibile».

Per un giocatore costretto a dare forfait, c’è un rientro importantissimo tra i leoni, quello di Samuele Locatelli. «Tornare in campo è una cosa fantastica – afferma Loca – non ce la facevo più ad aspettare. E poi un derby è qualcosa di particolare, il clima e l’atmosfera sono differenti così come il pubblico, tutto è diverso!». Quale sarà la chiave per vincere la partita? «Tutto sarà incentrato su difesa e disciplina, ma anche il possesso perché loro sono bravi nel gioco rotto e diventano pericolosi sul turn over, quindi non dovremo perdere il pallone in modo gratuito ed essere cinici. L’ex Ceballos? Loro hanno giocatori che piazzano bene da ogni parte del campo proprio come il Chino e quindi torno a sottolineare l’importanza della disciplina». E’ un campionato strano, col Petrarca che vince a Viadana nel girone d’andata e ora è in grande difficoltà. «Padova sta affrontando un momento strano su cui non mi soffermerei più di tanto perché poi le partite che contano le sanno vincere, ma ora per noi conta solo la sfida con Colorno. Durante la sosta abbiamo lavorato molto sulla difesa perché prima della partita con la Lazio avevamo una media di 13 punti subiti e con i capitolini la quota purtroppo si è alzata. La difesa ci aiuterà dandoci sicurezza».