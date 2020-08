Tutte le ciclabili portano a Mantova

MANTOVA – Mantova Sempre più turisti scelgono la bicicletta come mezzo per le loro vacanze. E se c’è una ripresa del settore alberghiero mantovano dopo il lockdown, questa è ad andamento lento come l’incendere di un ciclista su una faticosa salita che però testimonia il rinnovato interesse per le due ruote classiche, che ha portato alla partnership tra Federalberghi-Confcommercio Mantova e Albergabici.it di Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), presieduta da Daniele Mattioli e coordinata da Pier Carlo Bertolotti per la regione Lombardia. «La bici è un mezzo di trasporto a tutti gli effetti, solo che a differenza degli altri è slow, sostenibile e soprattutto libero, ti permette infatti di entrare totalmente in contatto con la natura circostante mentre viaggi», spiega Bertolotti, aggiungendo che il cicloturismo rappresenta anche una risorsa economica importante per il territorio poiché, contrariamente a quello che si può pensare, il cicloturista spende molto nelle attività commerciali locali piuttosto che nelle grosse catene. Per quanto riguarda invece le ciclovie che collegano Mantova alle altre città, l’assessore alla Mobilità sostenibile e allo Sport, Paola Nobis, osserva che «oltre alla nota Peschiera-Mantova, vi sono percorsi che permettono di raggiungere mete molto più lontane, al sud e al nord del Po, fino a poter arrivare a Roma, o finanche a Cipro partendo addirittura da Cadice». Tutte le ciclovie, comprese quelle nazionali ed europee, si possono consultare e scaricare nella guida presente all’interno del sito www.bicitalia.org. «Ad oggi sono 15 le strutture ricettive mantovane aderenti alla rete Albergabici – precisa Gianluca Bianchi, presidente di Federalberghi-Confcommercio Mantova. Tra questi gli hotel Abc, Bianchi stazione, Antica Dimora, Abbazia B&B, Ca’ Tazzoli, Residenza Accademia, il Cristallo Best Western, solo per citarne alcuni». Bianchi sottolinea l’importanza delle strutture di diventare sempre piú bike friendly, ovvero predisporre per i cicloturisti dei ricoveri ad hoc per le loro bici, pompe con manometro, una cassetta degli attrezzi minimale e le prese elettriche per le e-bikes. «Per gli amanti delle due ruote è necessario curare in modo particolare la colazione, che dev’essere ricca, per fornire loro il giusto sprint prima della tappa giornaliera».

Barbara Barison