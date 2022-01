Ubriaco danneggia auto e vetrina di un negozio: multato ed espulso

MANTOVA Alle ore 2,30 circa della notte di fine anno alcuni cittadini segnalavano – dapprima in Via Orefici e quindi in Via Cappello – la presenza di un soggetto che, in evidente stato di alterazione alcoolica, dopo aver danneggiato la carrozzeria di 2 auto in sosta, brandendo una sedia di un bar della zona stava rumorosamente colpendo la vetrina di un negozio che si trova all’angolo della stessa Via Cappello con Vicolo San Longino. Seguendo le indicazioni fornite dai richiedenti l’intervento, gli Agenti riuscivano in brevissimo tempo ad individuare il soggetto che ancora si stava aggirando in zona. In considerazione delle precarie condizioni fisiche di costui, la pattuglia faceva intervenire una Ambulanza del 118 per prestargli soccorso. Al termine dell’intervento dei Sanitari l’individuo veniva sanzionato per ubriachezza molesta e, su disposizione del Questore, l’Ufficio Immigrazione ha avviato in via d’urgenza l’iter per procedere nei confronti di costui con l’ ESPULSIONE dal territorio nazionale ed il suo accompagnamento coatto presso il Paese di provenienza.