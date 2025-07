Un 24enne originario del Mantovano muore a Finale Ligure per una sospetta overdose

MANTOVA Tragedia nella notte tra martedì e mercoledì scorso a Finale Ligure, in provincia di Savona. Un 24enne originario del Mantovano e domiciliato in un comune del ponente savonese, è morto in una abitazione per circostanze ancora da chiarire. I carabinieri stanno conducendo le indagini per ricostruire le cause del decesso. L’ipotesi più accreditata al momento sarebbe quella di una overdose di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso finora, il giovane non era solo nell’abitazione in cui è stato trovato senza vita: con lui era presente una ragazza, che avrebbe dato l’allarme. Il giovane avrebbe accusato un malore, da lì la richiesta di aiuto ai soccorritori da parte della ragazza. Sul corpo del ragazzo verrà disposta l’autopsia da parte dei medici incaricati dalla Procura, per stabilire con esattezza la dinamica e le cause della morte. Al momento, si ipotizza una possibile overdose, ma saranno gli esiti degli esami a confermare o escludere questa pista.