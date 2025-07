VILLA SAVIOLA (Motteggiana) Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, alle prime luci dell’alba per un incendio scoppiato in una corte agricola in via Recorlandi a Villa Saviola. A fuoco un capannone che, di fatto, è andato completamente distrutto nell’incendio. Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere gli ultimi focolai, non risultano feriti ma danni molto ingenti anche se ancora da quantificare. Per ora non sono state avanzate ipotesi sulle cause.